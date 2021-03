Mesmo mostrando a carteira profissional ativa, profissionais não puderam se imunizar Divulgação/Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:05 | Atualizado 29/03/2021 16:54

Rio - Profissionais de saúde de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que não atuam na linha de frente do combate à covid-19 e não moram no município, têm sido impedidos de tomar a vacina contra a doença. De acordo com o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio (Saserj), os funcionários que não apresentam comprovante de residência nos pontos de vacinação, não podem ser imunizados.



O primeiro caso aconteceu há cerca de duas semanas, quando um servidor que preferiu não se identificar, precisou apresentar o documento no momento da vacinação. Ele conta que entregou a carteira profissional ativa, mas uma funcionária do local impediu a imunização por ele não residir em Nova Iguaçu.



Publicidade

"Eu trabalho no município há anos. Eu já atendi mais famílias daqui do que do município onde eu moro e não tenho direito à vacina? Eu posso me contaminar e contaminar as pessoas. Usei todos os meus argumentos, mas a funcionária foi irredutível", afirmou o servidor.

Nas redes sociais, outros profissionais de saúde também relataram o impedimento. "Nós da Assistência Social estamos na mesma condição de invisibilidade pelo poder público que os nossos assistidos. Sigamos aguardando e pedindo ajuda a Deus que nos proteja!", disse outra profissional. De acordo com a diretoria do Saserj, nenhum profissional não munícipe foi vacinado legalmente.

Publicidade

Segundo o Sindicato, alguns conseguiram tomar a dose depois de terem sido orientados pela Secretaria Municipal de Assistência Social a procurar o Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti). Mas, eles não poderiam divulgar que a vacinação está sendo realizada.

"Tem essa informação para ir lá no Esmuti, mas ficar quieto, não comentar, não tirar foto e não replicar para ninguém que não for do município, porque lá eles conseguem vacinar com mais facilidade do que nos postos", diz outro servidor em um áudio. A diretoria do Saserj também revelou que outros profissionais têm utilizado comprovantes de residência falsos para tomar a vacina.

Publicidade

"Não é correto, a gente defende a vacinação coletiva. A gente quer que seja transparente", declarou a diretoria. No dia 23 de março, o Sindicato enviou um ofício à secretária de assistência social do município, Elaine Medeiros, mas não teve retorno. Nesta segunda-feira (29), o Sindicato voltou a procurar a titular da pasta, mas ainda não teve respostas. Segundo o Sindicato e os profissionais, não há justificativa para a não vacinação, principalmente porque a maioria dos servidores mora na cidade do Rio.

"Nova Iguaçu é o único município que está fazendo isso. Todos os outros estão vacinando os profissionais que atuam na cidade, não cabe a exigência de residir. Somente Nova Iguaçu está com exigência absurda e não divulgam de onde está vindo essa ordem", explicou.

Publicidade

No calendário divulgado pela prefeitura de Nova Iguaçu, há a exigência da apresentação do comprovante de residência, da carteira ativa do Conselho profissional, além de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Procurada, a prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso.