Ex-namorada de Dr. Jairinho diz que ele foi violento com sua filha Renan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 20:53

Rio - Uma ex-namorada do vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, padrasto de Henry Borel, morto no último dia 8 , prestou depoimento e contou que o parlamentar, que é médico, mas nunca exerceu a profissão, dava remédio para ela dormir.

Durante o depoimento no inquérito que trata de supostas agressões cometidas por Jairinho, e que corre paralelo à investigação da morte do menino, ela contou que desconfiou da medicação durante uma viagem.



Ela contou que ele teria feito isso para poder falar com a ex-mulher. A ex-namorada disse, ainda, que não tomou, mas fingiu dormir, e flagrou o vereador segurando sua filha pelos braços.

Ainda durante depoimento à polícia, a ex-namorada do vereador relatou alguns episódios de agressão:



. "Afirma que chegou a rasgar sua roupa na rua, especificamente quando a viu chegando em casa vindo de uma 'balada'";

. "Uma vez, quando queria conversar com a declarante e esta se recusou, Jairinho a puxou pela grade do portão da casa da mãe da declarante, o que fez com que batesse seus seios contra a grade";

. "Algumas vezes em que (a filha) estava sozinha com Jairinho este a levava até o carro e dizia coisas como 'você atrapalha a vida da sua mãe', 'a vida da sua mãe ia ser mais fácil sem você'";

. "Dava 'mocas' em sua cabeça e torcia suas pernas e braços (em relação à filha)";

. "Em uma das vezes Jairinho a levou (a filha) a uma piscina e que neste lugar afundava sua cabeça embaixo d'água".

Relembre o caso



"O nosso papel como defesa do pai não é incriminar A ou B, é saber a verdade. Por que o menino morreu daquele jeito? Daquela forma?", disse Leonardo Barreto. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou diversas lesões pelo corpo da criança, infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. A causa da morte seria "hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado".