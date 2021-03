Menino Henry Borel Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:01

Rio - O apartamento onde o menino Henry foi encontrado desacordado, antes de morrer, passou por uma nova perícia nesta segunda-feira. O imóvel foi interditado por uma ordem judicial a pedido dos investigadores para preservar o local. Os agentes passaram cerca de quatro horas no local.

Além do apartamento, investigadores também tentam entender o que aconteceu no momento em que Henry chegou à casa da mãe, Monique Medeiros e quando ele foi socorrido, na madrugada do dia 8. O objetivo era analisar as imagens de câmeras de segurança hospital para onde Henry foi levado, no entanto, a unidade informou que o sistema de monitoramento passava por manutenção no dia do ocorrido. Segundo informações do RJTV, funcionários do Barra D'or também serão ouvidos.

Publicidade

Uma ex-namorada do vereador Doutor Jairinho disse, em depoimento, que o parlamentar já agrediu a filha, quando era menor, além de já ter rasgado sua roupa, na rua, quando a viu voltando de uma balada. Ainda segundo o RJTV, a mulher também diz que o vereador, que é médico, colocava remédios em sua bebida para fazê-la dormir e que em uma viagem, ela fingiu dormir e flagrou o parlamentar segurando sua filha pelos braços. Apesar de não ter considerado a atitude agressiva, a filha parecia assustada.

A defesa do vereador diz que os episódios não têm testemunhas, além de terem mais de dez anos.