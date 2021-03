A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV-Rio) lançará o Emprega JUV, programa de empregabilidade e capacitação para jovens de 14 a 29 anos. Arquivo/Prefeitura do Rio

Publicado 31/03/2021 00:00

A distinção de premiações entre homens e mulheres em eventos esportivos na cidade nos quais sejam utilizados recursos do município não mais será permitida. Por meio de um decreto, a prefeitura proíbe tal diferenciação nas competições organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes (Smel), que será responsável pela fiscalização e eventuais punições.

A igualdade é uma reivindicação antiga. Muitas competições oferecem valores mais altos para os homens, o que normalmente gera mal-estar e críticas por parte das atletas. A disparidade vinha chamando atenção nos últimos anos.

O descumprimento desta nova norma pode ser denunciado por qualquer pessoa. Há três penalidades previstas: advertência, com notificação para fazer a correção, antes do evento; devolução, em dez dias, do valor dos recursos públicos, sob pena de inscrição em Dívida Ativa; e proibição de realizar outra competição em parceria com a prefeitura por até um ano.

Fabi Alvim, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e bicampeã olímpica, comemorou a iniciativa. "É uma medida superimportante na busca por igualdade. Isso deveria acontecer de forma orgânica."

Outro destaque, Fernanda Keller, triatleta com o maior número de títulos e recordes no Ironman, fez coro à Fabi.

"Graças a Deus, eu ajudei a vencer essa batalha no triathlon faz tempo. Desde os anos 80 e 90, me recusava a participar de provas em que a premiação masculina e feminina fosse diferente e obrigava os organizadores a respeitarem a categoria feminina."