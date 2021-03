Calendário de vacinação para profissionais da saúde Foto: Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:07 | Atualizado 30/03/2021 17:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou, nesta terça-feira, o calendário de vacinação para profissionais da saúde do município. Médicos, enfermeiros, nutricionistas e outras categorias da saúde entre 50 e 59 anos poderão receber a imunização até o dia 17 de abril. Trabalhadores que estão na linha de frente da covid-19 deverão ser vacinados nas unidades que atuam ao longo do mês.

"Neste mês de abril também vamos avançar na vacinação dos profissionais de saúde. Os maiores de 50 anos poderão se vacinar na sua unidade de referência conforme calendário. Os demais vacinarão nas unidades em que trabalham", escreveu.

Publicidade

Neste mês de abril também vamos avançar na vacinação dos profissionais de saúde. Os maiores de 50 anos poderão se vacinar na sua unidade de referência conforme calendário. Os demais vacinarão nas unidades em que trabalham. pic.twitter.com/PU4MBCSSpO — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 30, 2021