Publicado 31/03/2021 19:53

Rio - A Companhia de Engenharia do Tráfego do Rio (CET-Rio) irá divulgar, a partir desta quarta-feira, o Índice de Circulação de Veículos do município online. As informações serão úteis para demonstrar a variação do fluxo de carros nas vias do Rio.

A CET-Rio irá divulgar o monitoramento tendo como base o fluxo médio diário, além de fazer comparações entre os dias da semana. A companhia criou uma base de dados comparativa com a média dos dias da semana das duas primeiras semanas de março de 2021. A plataforma também permite acompanhar as medidas de escalonamento de horários e restrições de atividade por causa do combate ao novo coronavírus.

Redução no tráfego geral da cidade representou menos 14,6% de veículos nas ruas do Rio

A CET-Rio registrou uma redução de aproximadamente 14,6% do tráfego após as medidas restritivas no município. O dado foi comparado com as primeiras duas semanas de março de 2021.

Ao detalhar a redução por área da Cidade verificou-se que a redução na área da AP 1, que corresponde aos bairros adjacentes ao Centro da Cidade, foi de -13,3%, na AP 2.1 que envolve os bairros da Zona Sul esta redução representou -16,2% e na região da AP 2.2 que envolve a Grande Tijuca, Grajau e Vila Isabel a redução foi de -10,0%.



Já nos bairros compreendidos pela AP 3.1 (Grande Méier, Inhaúma e Cachambi) a redução foi de -8,7%, na AP 3.2 (Bonsucesso, Olaria, Penha e a Ilha do Governador) a redução foi de -1,2%, na AP 3.3 (Região da Pavuna, Marechal Hermes, Acari e Guadalupe) a redução foi de -8,9%.



Na região da Zona Oeste, a AP 4 (Jacarepaguá, Vargens, Recreio e Barra da Tijuca) demonstraram a maior redução observada em toda a cidade -22,5%. Na AP 5.1 que compreende Bangu e Realengo houve acréscimo de tráfego de +2,2%, por outro lado, a região da AP 5.2 (Campo Grande e adjacências) houve redução de -7,6%, na AP 5.3 (Santa Cruz, Sepetiba e Paciência) a redução foi de -4,7%.



O monitoramento leva em consideração as vias que dispõem de sistema de fiscalização eletrônica, que processam o registro global de passagem de veículos. As comparações são feitas considerando a média das semanas de 01 a 07 e de 08 a 14 de março de 2021.