Palacete estava fechado há dez anos Prefeitura do Rio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:31

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, reabriram, nesta terça-feira, o Palacete do Museu Histórico da Cidade, depois de dez anos sem visitação. Localizado no Parque da Cidade, na Gávea, Zona Sul, o antigo solar do início do século XIX teve o interior e a fachada restaurados.

A reabertura marca a retomada gradual das atividades abertas ao público nos equipamentos culturais, respeitando os protocolos sanitários. Por conta da pandemia, haverá controle do número de visitantes, restrito a grupos de 15 pessoas por vez.



Em seu discurso, Paes afirmou que vai apostar "muito forte na cultura como principal fator de retomada do desenvolvimento e de renascimento do Rio".



"É um lugar especial, uma das partes mais bonitas do Rio de Janeiro. Para quem nasceu na Zona Sul, como eu, gera uma enorme memória afetiva. Tive algumas festinhas de aniversário aqui, quando era criança. Minha avó tinha a mania de trazer os netos para fazer piqueniques no Parque da Cidade. Temos que valorizar esse espaço, manter, fazer a segurança adequada, a limpeza necessária, para que as pessoas voltem a frequentar o Parque da Cidade. É um espaço lindo, fantástico", destacou.



A retomada será marcada por uma exposição de longa duração com 482 peças do acervo do Museu (são 24 mil itens pertencentes à instituição, ao todo), desde estandartes do século XIX, aquarelas de Debret e gravuras de Thomas Ender até os planos para a abertura da Avenida Central e objetos do dia a dia dos moradores do Rio. Poderão ser vistos 112 itens no 1º andar e 370 no 2º.



O projeto básico de reforma foi desenvolvido pela Rio-Urbe, que contratou e fiscalizou a obra do museu, orçada em cerca de R$ 4 milhões. A sede principal e a capela foram totalmente restauradas e o Casarão, adaptado para deficientes físicos com a inclusão de um elevador e rampas de acessibilidade.



O diretor do museu, Alexandre Valadão Rios, convidou a população para visitar o equipamento cultural.



"É muito importante essa reabertura depois de passar uma década fechado. Que a população venha conhecer. É uma satisfação entregar o Museu Histórico da Cidade para os cariocas."

Serviço



Museu Histórico da Cidade/Parque da Cidade: Estrada Santa Marinha s/nº.

Acesso pelo final da Rua Marquês de São Vicente, Gávea – (21) 3443-6341 / (21) 97532-4428.



D Visitação de quinta a domingo, das 9h às 16h, de acordo com o protocolo estabelecido pela Prefeitura do Rio. Haverá monitores para tirar dúvidas e controle do número de visitantes por vez. Palacete: grupos de até 15 pessoas. Casarão: grupos de até 20 pessoas. Grátis.