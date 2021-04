A fotografia foi escolhida por ser uma linguagem para expressão da realidade, além de projetar sonhos e anseios Divulgação

Publicado 01/04/2021 00:00

A Secretaria Especial da Juventude (JUV-RIO), em parceria com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase) e a Fundação Planetário, lançou na última terça-feira, a exposição virtual Diverso Universo.

A mostra traz imagens feitas por 16 internas do órgão que participaram das oficinas de fotografia e colagem, além da roda de conversa sobre as desigualdades de gênero, realizadas no início deste mês, dentro do projeto Fala Juventude, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A fotografia foi escolhida por ser uma linguagem fundamental para expressão da realidade e do ambiente em que se vive, além de projetar sonhos e anseios. As fotos estão expostas no Planetário, mas para evitar aglomeração, em cumprimento às medidas restritivas de combate à Covid-19, a exposição, por enquanto, só poderá ser vista de maneira virtual através do link https://teliportme.com/view/1879984.