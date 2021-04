Polícia Militar faz operação no Complexo do Chapadão e apreende drogas Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:00 | Atualizado 01/04/2021 12:04

Rio - Um homem foi baleado, na manhã desta quinta-feira, em ação da Polícia Militar, no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, policiais do 41º BPM (Irajá) faziam um patrulhamento na Rua Alcobaça e homens armados atiraram contra a viatura. Houve confronto.

Após a troca de tiros, o homem foi encontrado baleado no chão. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde.

Nas redes sociais, moradores relataram tiroteio de tiros na região, por volta das 6h20.

Uma pistola, um rádio comunicador e drogas foram apreendidos na ação.