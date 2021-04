Vacinação para o combate ao Covid-19. Ampola com a vacina. Daniel Castelo Branco

Publicado 01/04/2021 13:38

Rio - A partir da próxima semana, a vacinação contra Covid-19 no campus Maracanã da Uerj sofrerá alterações. O posto para pedestres, montado em frente à Concha Acústica Marielle Franco, seguirá administrando a primeira e a segunda doses, conforme o calendário da Prefeitura do Rio. Já o drive-thru, que aplica a segunda dose em idosos que já foram vacinados no local, será interrompido até maio, quando retornará para atender aos novos agendamentos programados para o imunizante AstraZeneca. Nesta sexta-feira (2), os pontos de vacinação da Uerj não funcionarão.



Portanto, na próxima segunda-feira (5), além das mulheres com 66 anos, serão imunizados também profissionais de saúde a partir de 59 anos de idade. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com entrada pelo portão 1 da Avenida Radial Oeste, ao lado do acesso às estações de trem e metrô. Quem for à Uerj de carro poderá entrar pelo portão 7 e estacionar na área vizinha ao Teatro Odylo Costa Filho.

Documentos necessários



Para receber a vacina é necessário levar documentos originais, como carteira de identidade e registro nos conselhos de classe. Aqueles que já tomaram a primeira dose no local devem levar o comprovante com a data do agendamento.

A Uerj já vacinou mais de 26 mil pessoas, numa ação coordenada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura e pela Faculdade de Enfermagem, com a parceria das equipes da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto.