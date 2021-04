Barreira sanitária realizada no Trevo das Margaridas, em Irajá, Zona Norte do Rio Divulgação/Detro-RJ

Publicado 01/04/2021 12:56

Rio - Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e da Polícia Militar atuam nas barreiras sanitárias em apoio às prefeituras nesta nesta quinta-feira (01), último dia de operações.

Nesta manhã, os agentes atuaram no Trevo das Margaridas e em frente ao Into, no Centro do Rio, entre outros pontos estratégicos da capital. Paraty, Angra dos Reis e Rio das Ostras também recebem as ações. De acordo com o Departamento, as equipes vistoriaram 267 veículos e impediram 22 de entrar nos municípios, no último fim de semana.

O Detro tem realizado fiscalizações para coibir o transporte de fretamento nos acessos aos municípios que solicitaram o apoio do Departamento e verificam o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel nos transportes intermunicipais regulares.