Publicado 02/04/2021 16:06

Rio - A Operação Segurança Presente em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, registrou 20 ocorrências e 11 prisões em apenas uma semana. Os casos aconteceram entre os dias 24 e 30 de março. No último dia 24, a ação foi intensificada na cidade, com áreas de policiamento ampliadas e horário estendido, passando a atuar das 5h às 23h.



O programa realizou prisões em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, dano ao patrimônio, entre outros crimes. Também foram presos nove foragidos da justiça, com mandados de prisão em aberto. Entre eles, um tinha três mandados por receptação, porte de arma de fogo e corrupção de menores. Outro criminoso foi preso com um mandado de prisão por homicídio. Um veículo roubado também foi recuperado pelos agentes.



Durante a semana, as assistentes sociais da Operação ajudaram uma jovem de 21 anos, vinda do Camarões, na África. Ela estava desorientada, com dificuldade de comunicação e foi encaminhada para um abrigo público. A jovem será acompanhada pelo serviço social. Segundo o programa, ela disse que era refugiada e tinha todos os documentos, mas não tinha moradia ou emprego.