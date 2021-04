Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Divulgação

Publicado 04/04/2021 18:02

Rio - Um policial militar da operação Segurança Presente, foi baleado na manhã deste domingo (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A bala atravessou o capacete do agente e atingiu sua cabeça.



De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, agentes da operação abordaram dois motociclista em duas motos, na Travessa do Galo branco, mas um deles fugiu. Os policiais seguiram o homem, mas ao se depararem com uma barricada, fizeram o retorno.



O suspeito que fugia atirou contra o agente, que foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres no Colubandê, onde foi atendido, medicado e internado para realização de exames. O estado de saúde dele é estável.