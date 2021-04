Flordelis Clever Felix/Ldg News/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 18:51 | Atualizado 04/04/2021 18:54

Rio - A deputada federal Flordelis, que é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, disse, em entrevista à Folha de S. Paulo, que quem colocou ela na política, foi Deus. "Quem me colocou na política foi Deus, e eu não vou desistir por que hoje eu tô passando por um período difícil", disse.



Flordelis afirmou ainda que não pretende desistir da política. Há um processo contra ela no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que pode fazer com que ela perca seu mandato.



Publicidade

No dia 25 de março, a deputada afirmou que quem mandou matar Anderson foi sua filha Simone. Segundo ela, a suposta mandante teria tal motivo porque sofria abusos do pastor.

"Ela carregava isso sozinha. Não estou defendendo ela, porque não concordo com o que ela fez. Eu discordo 100%. Ela não podia ter feito isso, não é matando que resolvemos os problemas", afirmou.

Publicidade

Além de Flordelis, foram acusados de participar do crime os filhos Flávio, Lucas, Simone, Marzy, Adriano, André e Carlos e a neta Rayane. Todos foram presos, menos Flordelis, por possuir imunidade parlamentar. Desde então, a deputada usa uma tornozeleira eletrônica enquanto aguarda seu julgamento.

Segundo o Ministério Público, Flordelis foi "responsável por arquitetar o homicídio, arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio. A deputada também teria financiado a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada".

Publicidade

O motivo do crime, de acordo com as investigações, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis, em detrimento de outros membros da numerosa família