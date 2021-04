Incêndio atinge posto de gasolina abandonado em Inhaúma Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 07:54 | Atualizado 05/04/2021 12:08

Rio - Um incêndio atingiu um posto de combustível abandonado, na manhã desta segunda-feira, na Rua Teixeira de Macedo, esquina com a Rua Macedo Costa, em Inhaúma, Zona Norte do Rio. O local fica próximo da estação de metrô do bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel de Ramos foram acionados às 6h25.

Os bombeiros atuaram no local para conter o fogo. Ainda segundo a corporação, havia muito lixo e pneu. Às 9h12, o trabalho de rescaldo era realizado.

Não houve vítimas.