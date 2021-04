Wilson Witzel Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 09:41

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e o Tribunal Especial Misto marcaram para quarta (6) e quinta-feira (7) as duas últimas oitivas do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Na quarta-feira, o ouvido será o ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos. No dia seguinte, o depoimento será do próprio Witzel.

Na última segunda-feira (5), a defesa do governador afastado tentou suspender o processo de impeachment, com o argumento de que não teve acesso ao conteúdo completo da delação do ex-secretário Edmar Santos. O pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Moraes, o direito ao acesso ao conteúdo foi, sim, assegurado.

As oitivas com Santos e Witzel serão as últimas antes da reta final do processo de impeachment. Depois do interrogatório, em outra data a ser marcada, defesa e acusação fazem as alegações finais e os membros do Tribunal Especial Misto (TEM), formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, dão seus votos.

Esta será a primeira sessão do impeachment sob o comando do novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira. A última sessão, no ano passado, foi liderada pelo então presidente Cláudio de Mello Tavares.

Wilson Witzel foi afastado em agosto do ano passado, suspeito de fazer parte de um esquema de fraude de contratos de Organizações Sociais (OSs) com a Saúde do estado, principalmente durante a pandemia. Desde então, Cláudio Castro é o governador em exercício do Rio de Janeiro.