Viatura em frente à residência do ex-governador Wilson Witzel, no Grajaú, Zona Norte do Rio Luciano Belford/ Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 03/05/2021 15:30 | Atualizado 03/05/2021 15:37

Rio - O ex-governador do Rio Wilson Witzel conta com uma equipe do 6º BPM 24 horas em frente à sua residência no Grajaú, Zona Norte do Rio, desde outubro de 2018. Uma ordem de serviço do batalhão determina que os policiais militares devem cumprir o expediente no local de 7h às 7h, até serem rendidos. O documento obtido pelo DIA aponta que a ordem de policiamento vale até determinação contrária.

Ordem de policiamento determina plantão na casa de ex-governador Wilson Witzel até segunda ordem Reprodução

DIA flagrou uma viatura em frente a seu endereço no sábado à tarde, após a posse do governador Cláudio Castro. Apesar de ter sofrido o afastamento definitivo do cargo após a derrota por decisão unânime no processo de impeachment , a equipe doflagrou uma viatura em frente a seu endereço no sábado à tarde, após a posse do governador Cláudio Castro.

A Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo do 6º BPM estava atuando no bairro Grajaú e, dentre as orientações, devia estar atento às proximidades da residência do agora ex-governador para evitar possíveis distúrbios civis ou depredações nos últimos dias devido ao processo de impedimento. "Cabe mencionar ainda que o ponto base é na esquina entre a Avenida Júlio Furtado e a Rua Professor Valadares, conforme análise da mancha criminal", diz o texto.

Já o Governo do Estado do Rio diz que a Rua Professor Valadares, no Grajaú, é um ponto-base de patrulhamento do 6º BPM (Tijuca). "Vale esclarecer que o ex-governador Wilson Witzel não conta mais com a escolta do Gabinete de Segurança Institucional", diz em nota.



A reportagem do DIA teve acesso à ordem de policiamento no endereço de Witzel desde 2018. O advogado Fabio Tobias, especialista em Direito Militar, diz que através da ordem de serviço de n.° 1242/18 o ponto base - PB na rua em que reside o ex-governador passou a ser feito no dia 30 de outubro de 2018 até ordem contrária. "Não há razoabilidade em permanecer com um patrulhamento particular para um ex-governador que fora considerado improbo pois a conceituada PMERJ não pode compactuar com atos de improbidade", afirma Tobias.

A reportagem questionou à PM se a ordem de policiamento teria prazo para ser encerrada, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.