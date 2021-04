Contra Marcos Vinicius havia um mandado de prisão por homicídio Divulgação

Marcos Vinicius ainda foi preso em flagrante por estar com uma pistola calibre 380 e dois carregadores Divulgação Rio - Apontado como integrante de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Marcos Vinicius do Nascimento Barbosa Cabral, de 29 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na noite de segunda-feira. Ele foi flagrado com uma pistola, em uma academia no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, e contra ele ainda foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio.

Marcos Vinicius é filho de Domingos Barbosa Cabral, conhecido como Domingão, que foi candidato a vereador em Nova Iguaçu e assassinado em outubro, às vésperas das eleições municipais.

Investigações da DHBF apontaram que ele é suspeito de envolvimento em um assassinato em ocorrido em junho do ano passado, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu. Segundo a especializada, a região é dominada pela milícia chefiada pelo tio de Marcos Vinicius, o PM André Barbosa Cabral, o Cabral, preso em julho do ano passado.

O suspeito chegou a ser preso um mês após o crime, durante uma operação da Polícia Civil contra seu tio, em que foi alvo apenas de mandado de busca e apreensão. Na ocasião, Marcos Vinicius foi encontrado com uma pistola, mas acabou sendo solto depois.

A arma apreendida naquela ação foi encaminhada para a perícia e um exame de confronto balístico atestou positivo com as munições usadas no homicídio.

"Marcos ficou preso um tempo e foi solto. Aquela arma apreendida foi usada em um homicídio, o confronto balístico indicou isso depois. Saiu mandado de prisão, já existe processo no júri de Nova Iguaçu, e ele foi preso ontem (segunda-feira). Ele estava armado e também foi autuado em flagrante porte ilegal", explicou o delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF.