Especialistas defendem que o momento ainda não é para retornar Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 06/04/2021 12:06 | Atualizado 06/04/2021 13:57

Rio - A Justiça do Rio, por intermédio do Plantão Judiciário, acatou o recurso da Prefeitura do Rio e decidiu liberar o retorno das aulas presenciais nas creches e escolas públicas e particulares do município. A nova liminar é assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

A Secretaria Municipal de Educação disse que a retomada presencial pode ser feita de forma imediata e autorizou que os colégios particulares pudessem abrir já na tarde desta terça. As 419 escolas e creches da prefeitura terão retomam as atividades presenciais nesta quarta (7).

Publicidade

O retorno presencial deveria ter acontecido na segunda-feira (5), mas uma decisão da justiça, publicada na noite anterior, suspendeu o decreto da prefeito Eduardo Paes. A liminar provisória foi assinada pelo juiz Roberto Câmara Lace Brandão, também do Plantão Judiciário. Ele acolheu uma ação popular assinada por vereadores e deputados estaduais.

Na segunda-feira, a juíza Georgia Vasconcellos da Cruz manteve a liminar provisória.

Publicidade

Figueira pontuou que “todas as escolas seguem o sistema de rodízio (...), mantendo distanciamento e os devidos cuidados pertinentes, também continuando com aulas através da via remota”.

“O que prevalece é o respeito aos critérios utilizados pelo Poder Executivo, a quem, por preceito de índole constitucional, cabe definir seus planos de ação no combate à pandemia. A separação dos poderes deve ser respeitada, diante da necessidade de se observar as escolhas administrativas tomadas com base em orientações técnicas, não competindo ao julgador substituir o administrador nas decisões tomadas”, avaliou o presidente do TJ.

Publicidade

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) reafirmou que os professores da cidade do Rio estão em greve e disse que nunca foi consultado pela Secretaria Municipal de Educação para discutir o retorno presencial nas salas de aulas.

"Eles falam que o retorno é para preservar a saúde mental das crianças. Como fica a saúde mental dos profissionais da área da educação? Muitos pegam condução lotadas até chegar no local de trabalho. Tem muita gente assustada com o número de mortes que só aumenta. A vacina já está aí, não custa aguardar mais um pouco", dez a coordenadora geral do Sepe Dione Lins.