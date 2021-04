Nova liminar determina o retorno das atividades presenciais nas escolas do Rio Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 13:25

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou as aulas estão ocorrendo somente de forma remota e que só voltaram a ser presenciais quando todos os profissionais da educação estiverem vacinados contra a covid-19.

Publicidade

"A Secretaria Municipal de Educação distribuiu aos alunos da rede apostilas próprias e também livros doados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Pais e responsáveis que ainda não retiraram o material disponibilizado podem buscá-lo nas escolas às terças e quintas-feiras", pediu.

Em Nilópolis, o município disse que deve se adequar a várias medidas de segurança para conter o avanço da covid-19 na cidade. Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação (SME) está liberada para elaborar um plano de retomada das escolas presenciais, respeitando a taxa de ocupação de 25%. Nos colégios particulares, a reabertura das salas de aula aconteceu nesta segunda-feira com 25% da taxa de ocupação.



Na rede municipal, nesta semana as aulas continuam a ser remotas, com uso da plataforma Educa Nilópolis, atividades por WhatsApp e apostilas.

Publicidade

Em Duque de Caxias as aulas na rede pública de ensino começaram no dia 8 de fevereiro. A prefeitura esclarece que as atividades estão acontecendo de forma presencial e seguindo todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

*Assim que outros municípios anunciarem como ficarão o retorno das aulas, serão incluídos aqui.