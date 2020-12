Tribunal de Justiça do Rio receberá chuva de ações para o arresto das contas do município Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/12/2020 10:04

Os servidores municipais do Rio de Janeiro esperaram até o último minuto deste domingo (20 de dezembro) pelo 13º salário. Agora, diante da confirmação do não pagamento — por lei, o depósito deve ser realizado até o dia 20 —, as categorias vão entrar na Justiça nessa segunda-feira . O objetivo é pedir o arresto das contas da prefeitura para que os cerca de 160 mil funcionários ativos, aposentados e pensionistas recebam o abono.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe) e a Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Municipais e Estaduais do Rio (Fasp) informaram à coluna que já estão com a documentação pronta para ingressar com ações no Tribunal de Justiça.

As entidades pedirão o confisco de valores necessários (no montante de cerca de R$ 1 bilhão) para quitar a gratificação natalina dos vínculos do Poder Executivo municipal. Outras associações e sindicatos também estão se mobilizando.