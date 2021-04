Criminoso é preso dentro de casa após ser visto andando armado na rua, em Bangu, Zona Oeste do Rio PMERJ

Publicado 06/04/2021 14:37

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade do 48, em Bangu, Zona Oeste do Rio, no começo da tarde desta terça-feira (6). Nas redes sociais, moradores tentam avisar familiares para não saírem de casa por causa dos tiros.



De acordo com a Polícia Militar, policiais do 14ºBPM (Bangu) foram à Rua Engenheiro Paula Lopes, nas imediações do Complexo de Camará, para verificar a denúncia de que criminosos estariam se deslocando pela região. No local, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto. Após o fim dos disparos, os policiais localizaram um suspeito ferido com uma pistola. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Durante a manhã, uma equipe da PM prendeu um criminoso dentro de casa, na Rua Sandra da Costa Silva, em Bangu, que estava circulando pela mesma região com uma arma. O nome dele não foi divulgado.



O caso foi encaminhado à 35ª DP.



Durante a ação, uma pistola, drogas e um radiotransmissor foram apreendidos. O caso foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande). Ocorrência em andamento.