Publicado 06/04/2021 14:20 | Atualizado 06/04/2021 14:23

Rio -O colégio de líderes da Câmara de Vereadores do Rio vai se reunir, na próxima quinta-feira (8), com secretários municipais para discutir o projeto de financiamento municipal na intervenção do BRT. No encontro, a prefeitura deve apresentar uma planilha dos custos de operação do sistema.

A Câmara aprovou a reunião para a próxima quinta-feira, às 11h. Estarão na mesa de discussão, além de vereadores, o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, a secretária de Transportes, Maína Celidonio, e a interventora do BRT, Cláudia Secin, nomeada quando a prefeitura assumiu o sistema, em 22 de março.

Na segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes apresentou um projeto de lei propondo que a prefeitura invista recursos próprios na manutenção do BRT enquanto durar a intervenção, prevista para até setembro. Caso seja autorizado, esse valor investido deverá retornar aos cofres públicos quando o sistema voltar a ser gerido por uma nova concessionária. A expectativa era de que o projeto fosse votado ainda nesta terça pela Câmara, mas por falta de detalhes, como a apresentação da planilha de custos, ele não irá para plenário.

O presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM), comandou uma reunião nesta terça com líderes da Casa. Para o vereador, o maior desafio do BRT é o déficit na quantidade da frota, que gera superlotações diárias.

"Diante do plano de intervenção apresentado, foram discutidos vários problemas vividos hoje pela população. O maior desafio de todos é a quantidade de ônibus. São 120, apenas. O plano de intervenção planeja ter 200 até setembro, quem sabe dobrar", comentou Caiado.

Outro problema estrutural discutido pelo colegiado foi o da segurança dos passageiros do BRT. Nos últimos anos, a concessionária que administra o modal fechou algumas estações, com o argumento de falta de segurança e depredações frequentes. Uma ideia proposta que deve ser debatida é a de criar um 'BRT Presente', nos moldes do programa de segurança policial que já é implementado em vários bairros do Rio.

"Diante de várias questões, como a manutenção das estações, a evasão e a segurança dos usuários por conta das depredações, foi proposto a criação do BRT Presente. Uma questão acaba na outra. Tudo isso está relacionado com a quantidade de ônibus, a importância de aumentar a frota", afirmou o presidente da Câmara.

Cenário é de 120 veículos em operação e 297 parados

No balanço disponibilizado segunda-feira pela prefeitura, há atualmente 120 veículos em operação e 297 nas garagens. Dos articulados parados, 56 necessitam de maior investimento e um prazo de seis meses para voltar a operar, 94 precisam de médio investimento, com prazo de até três meses, e 27 de baixo investimento. Foram apresentadas fotos das garagens e também das estações. Há 88 abertas e 46 fechadas.

Segundo o levantamento feito pelo município, o faturamento do sistema caiu 43% em um ano. Entre as primeiras medidas adotadas para reverter este quadro estão a rescisão imediata de 13 contratos e a renegociação de outros 44.