Fernando Frazão / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:40

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 20h15 desta terça-feira devido ao registro de chuva moderada a forte. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva ganham força na região da Barra e Jacarepaguá com rápido crescimento. Para as próximas horas, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios.

Na última hora, foi registrada chuva moderada em Bangu (6,6 mm) e Jacarepaguá/Cidade de Deus (8,2 mm) e chuva forte na Comunidade Rio das Pedras. Por isso, a sirene desta comunidade foi acionada. A Defesa Civil está em contato com os pontos focais da comunidade para verificar a situação no local e, caso necessário, dar suporte no atendimento de eventuais ocorrências.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.



Recomendações:

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios);

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).