07/04/2021

Rio - O estado do Rio de Janeiro voltou a registrar aumento na fila de espera por leitos de UTI e enfermaria após dois dias seguidos de queda, conforme aponta o último boletim divulgado pelo Painel da Covid-19 do governo fluminense, com dados da terça-feira (06). No total, 859 pessoas aguardam vaga por leitos até o momento. Na segunda (05), o número era de 844, e no domingo (04), 917.



O número de pessoas que aguardam uma vaga na fila de UTI do estado subiu para 647, e nas enfermarias são 212 pacientes esperando por um leito.



Apesar do aumento da procura por atendimento médico contra a covid-19, o tempo médio para ter acesso a uma reserva diminuiu para os pacientes com casos graves da doença. O boletim aponta para oito horas de espera para os leitos de UTI, contra 17 horas de acordo com a divulgação de segunda-feira (05). Nas enfermarias a média se manteve em 4,5 horas.



Ainda segundo o Painel, a taxa de ocupação dos leitos de UTI diminuiu para 89,7% contra 90,7%. Nas enfermarias também houve queda, o valor atual é de 79,3%, enquanto que na última divulgação foi 80,1%. O Rio de Janeiro registrou até o momento, 1670 casos confirmados de covid-19 e 347 óbitos pela doença.

Desde o início da pandemia, o estado do Rio já contabilizou 660.907 casos confirmados de covid-19 e 38.040 óbitos.

Covid-19 na capital



A cidade do Rio de Janeiro registrou 94,1% dos leitos de UTI para covid-19 ocupados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria está em 91,8%. Ao todo, segundo o Painel Covid-19 do município, são 1.444 pessoas hospitalizadas em unidades de saúde do município.



Nas últimas 24h, o Rio registrou 1464 casos confirmados de covid-19 e 188 óbitos. Ao todo, a capital contabiliza 232.126 casos confirmados da doença e 21.177 óbitos.