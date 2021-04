Captação da Estação de Tratamento de Água em Nova Iguaçu Divulgação - Comitê Guandu-RJ

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ), e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ) determinaram que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) deve apresentar, em até três dias, explicações sobre as reclamações de consumidores sobre os padrões de potabilidade no fornecimento e falta d'água no Município do Rio.

Os relatos sobre gosto e cheiro da água recebidos pelo MP são do período entre 21 de dezembro de 2020 até o último dia 5. A medida também determina a apresentação de informações sobre o credenciamento e habilitação do laboratório utilizado pela Companhia que monitora a potabilidade da água.

De acordo com o MP, em uma consulta preliminar aos dados apresentados pela Cedae observou-se que os documentos referentes ao monitoramento de “gosto” e “odor” trazem dados de laboratório com certificação apenas para "odor" e que podem estar vencidos.



A Defensoria e o MP justificam que os pedidos foram feitos depois que a Cedae não forneceu os dados de forma clara e detalhada em uma determinação da 8ª Vara de Fazenda Pública, em 18 de março. Em caso de descumprimento, a companhia fica sujeita a pagar multa de R$300 mil.