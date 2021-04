Henry (acima) e o convite (D) Redes Sociais

Por Bruna Fantti e Lucas Cardoso

Publicado 07/04/2021 17:19 | Atualizado 07/04/2021 17:21

Rio - A defesa de Monique Medeiros e do médico e vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) criou, nesta quarta-feira, perfis no Instagram, YouTube, além de um site para divulgar as versões do casal a respeito da morte de Henry Borel, 4 anos, ocorrida no dia 8 de março. O site traz o relato de testemunhas que tentam desqualificar um dos principais depoimentos contra o vereador: a de uma ex-namorada.

Segundo o depoimento da mulher, a sua filha ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver o vereador. A menina chegou a contar para a avó teve a cabeça afundada por ele na água de uma piscina, além de apanhar do parlamentar. A defesa de Jairinho nega as acusações e, no site, tenta desacreditar a testemunha, em vídeos curtos, de pessoas que supostamente tiveram contato com ela.



"Ela trabalhou com a gente durante três campanhas. Na última, mandou pedir material para ajudar o Jairinho. Teve um relacionamento com ele sim, por insistência, muita insistência. Eu sou testemunha disso. Dizia para todo mundo que ele ajudava ela, dava presentinhos para ela, para a filha. Que tratava ela muito bem, que tratava a filha dela muito bem, mas também disse que não amava. Disse para muitas pessoas. Muita gente em Bangu sabe disso, que ela estava com ele por causa do dinheiro dele. Isso a gente sabe. Agora, não entendo, mais de oito anos depois, a pessoa vir a público dizer uma coisa dessas", disse uma das testemunhas, identificada no vídeo apenas como Shirlei.



Em outro relato, uma mulher, identificada como Marli Coelho, diz que a ex-namorada pediu favores para Jairinho, na última eleição. "Quando foi no ano passado, apareceu a irmã dela, por que eu trabalho com a terceira idade e no Bangu Atlético Clube, então ela apareceu me pedindo um emprego de professora de Educação Física. E como eu estava precisando, liguei primeiro para o Jairinho e perguntei se poderia colocá-la no Bangu e ele prontamente atendeu.

A mulher ainda acusa a ex-namorada do vereador de perseguir a companheira do político, que era casado à época do relacionamento: "Ela passava trotes para a Ana Carolina, azucrinava a vida da Ana Carolina, fazia isso. Disse que estava grávida pela segunda vez e que queria muito que fosse do Jairinho. Agora vem com essa conversa. Realmente não dá para entender. Ela é uma pessoa bem levadinha. Uma menina bonita que não tinha necessidade disso, não tem necessidade disso. Nova, uma vida toda pela frente. Eu não sei para que esse tipo de atitude", disse Shirlei.

Em outro vídeo, um homem, identificado apenas como João, diz que a relação entre o vereador e a filha da ex-namorada era de carinho. "A criança me parecia muito gostar dele e ele retribuía sempre com muito carinho quando vinha perto dele", comenta.

Um motorista do vereador, que se identifica como Rogério, também defende o político das acusações. "Uma menina que tatuou o nome do cara no braço, esse cara não pode ser tão ruim para ela, né? O cara que sempre ajudou ela, sempre fez questão de falar que achava ela uma menina legal, nova, educada, mas que faltava as vezes um pouco de carinho, oportunidade e que ele queria estar sempre ajudando ela. Eu não consigo entender o porque que isso estar vindo à tona logo agora, nesse momento difícil que ele está passando", questiona a testemunha.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que apura a linha de maus-tratos ou acidente doméstico para a morte do menino. Além de múltiplas lesões, ele apresentou uma hemorragia no fígado, principal causa da morte.

