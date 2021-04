Leniel fez um desabafo emocionado sobre um mês da morte do menino Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:25 | Atualizado 08/04/2021 08:47





“Esta infeliz matou meu filho. Meu filhinho deve ter sofrido muito”, disse. Rio - O vereador Doutor Jairinho e a namorada foram presos nesta quinta-feira, acusados de atrapalhar as investigações sobre a morte do menino Henry, de quatro anos. O casal estava na casa de parentes, em Bangu, na Zona Oeste do Rio no momento da prisão. O pai da criança, o engenheiro Leinel Borel fez desabafo emocionado após saber que o filho estava sendo torturado há pelo menos um mês.“Esta infeliz matou meu filho. Meu filhinho deve ter sofrido muito”, disse.

Publicidade

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte do Henry foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação violenta. O casal disse à Polícia que o menino havia se acidentado e que foi socorrido depois que Monique encontrou a criança no chão do quarto. No entanto, a Polícia descartou a hipótese através de testemunhas e provas técnicas.

Além disso, os investigadores descobriram que o casal apagou conversas de seus telefones celulares e que Monique e Jairinho podem ter trocado de aparelho após o início das investigações. O conteúdo das mensagens foi descoberto por meio de um software adquirido há pouco pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



Publicidade

Na noite desta quarta-feira o pai de Henry publicou um vídeo do filho em seu perfil no Instagram com um texto em que pedia desculpas por não tê-lo protegido.