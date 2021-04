Criminoso foi capturado nesta quinta-feira Divulgação/Seap

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:11 | Atualizado 08/04/2021 14:19

Rio - Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária, prenderam nesta quinta-feira (08), o homem condenado por envolvimento no caso do assassinato do empresário Arthur Sendas. O criminoso, Roberto Costa Júnior estava foragido da Justiça após escapar da prisão. Ele foi capturado em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Seap, Roberto possuía um mandado de prisão e foi condenado a pena de 18 anos e quatro meses por homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes contaram com dados do setor de coleta e análise de Dados da Divisão de Busca e Recaptura. O registro de ocorrência do caso foi feito na 35ª DP (Campo Grande).

Roberto estava foragido da Justiça desde julho de 2020 quando saiu para trabalhar durante o cumprimento do regime semiaberto e não foi encontrado no local de trabalho por agentes da fiscalização.