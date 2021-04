Com atendimento online, Detran.RJ oferece mais praticidade em abertura de processos Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 00:00

O recém-lançado serviço de abertura de processos online já é um sucesso no Detran.RJ. Desde o início do ano, o serviço representa 31% do total de processos abertos no órgão, com 13.760 pessoas atendidas e 1.127 solicitações em andamento. O endereço para atendimento é [email protected]

Pelo computador, tablet ou smartphone, o usuário pode solicitar abertura de diversos processos, como: troca de placa por suspeita de clonagem; devolução de taxa; certidão de identificação civil; cancelamento de comunicação de venda; certidão de inteiro teor; comunicação de venda especial; escolha de placa; acerto de dados de habilitação; averbação de CNH estrangeira; cancelamento do Renach; desistência da CNH; perícia médica; isenção das taxas para renovação/emissão de CNH mediante laudo médico e reabilitação, entre outros.

Depois do primeiro contato, o usuário recebe, via e-mail, o formulário necessário para efetivação da abertura do processo, além de orientações para acompanhá-lo junto ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os documentos necessários para a realização dos serviços podem ser anexados digitalmente, não sendo mais obrigatória a apresentação física da documentação.

"Outros serviços que necessitem de abertura de processos administrativos também podem ser avaliados pelo mesmo e-mail. Caso não seja possível o atendimento remoto, será feito o agendamento para realização do serviço, só que presencialmente", explica o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.