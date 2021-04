om 16 filmes, edição online e gratuita do ‘Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência’ começa dia 10 DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 00:00

Começa amanhã a edição on-line e gratuita do Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. As produções que fazem parte da mostra têm temas diversos e que permitem a reflexão, como a busca por uma vida independente; dificuldades de comunicação de quem nasce surdo; integração através do teatro; a importância do esporte; a dança que supera barreiras; autimos, entre outros.

Até quarta-feira, os internautas vão curtir 16 curtas, médias e longas-metragens de 11 países - 14 de eventos anteriores e dois brasileiros inéditos - e quatro debates. O evento é apresentado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.

Para assistir aos filmes e ver toda a programação, basta entrar em www.assimvivemos.com.br Até o dia 13, as produções serão disponibilizadas em duas sessões diárias: às 15h e às 17h. Às 19h terá início o debate em link específico divulgado no site do festival. A mediação dos bate-papos será feita por Lara Pozzobon, uma das fundadoras do Assim Vivemos. Durante a quarta-feira, 14, último dia do evento, todo o conteúdo está disponível.

Filmes e debates contarão com recursos de acessibilidade como a audiodescrição e as legendas LSE (para surdos e ensurdecidos), além interpretação em LIBRAS. Será distribuído gratuitamente por e-mail material didático com sugestões de atividades para professores e profissionais da área, inspirado nos temas retratados pelos filmes, podendo ser aplicadas tanto para alunos como para professores.

"Sempre tivemos uma demanda muito grande de pessoas e instituição querendo os filmes do Assim Vivemos para exibir nos seus espaços de trabalho. Profissionais de outros estados onde o festival presencial não percorre, solicitavam o acervo, porém por questões de direitos de exibição nunca podíamos atender. Agora, com a versão online do festival, estamos tendo a chance de ampliar esse alcance. O Assim Vivemos on-line está sendo preparado com ambiente virtual acessível e recursos de acessibilidade comunicacional para que todos em qualquer lugar do mundo, possam acessar com facilidade", comenta Graciela Pozzobon, diretora do festival.

Esta edição on-line só foi possível porque a Cinema Falado Produções, organizadora do festival, foi contemplada no edital Lei Aldir Blanc. Realizado bienalmente desde 2003, no segundo semestre deste ano está prevista a 10ª edição com produções inéditas. O evento será presencial nas cidades do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo. As inscrições para os filmes estão abertas até segunda-feira na plataforma FilmFreeway, através do link: https://filmfreeway.com/assimvivemos.

