Imagem aérea do engarrafamento formado na manhã desta sexta-feira

09/04/2021

Rio - Desde os primeiros minutos desta sexta-feira (9), os motoristas que passaram pela praça do pedágio da Linha Amarela tiveram que pagar tarifa de R$ 4. A Lamsa retomou a cobrança depois de um acordo no Supremo Tribunal Federal (STF). Esse novo valor deve permanecer por três meses. Motos não pagam.

Com a volta do pedágio, houve buzinaço de motoristas como forma de protesto. A Linha Amarela teve um longo engarrafamento no horário de pico da manhã desta sexta ocasionado pela lentidão para os motoristas cruzarem a praça do pedágio.

Após briga na justiça, a Prefeitura do Rio, ainda na administração de ex-prefeito Marcelo Crivella, assumiu a rodovia em setembro do ano passado. Desde então, a cobrança do pedágio estava suspensa.

A Lamsa reassumiu a administração da Linha Amarela no dia 5 de março. A concessionária anunciou que retomaria o pedágio no valor antigo, de R$ 7,20. A prefeitura recorreu e a cobrança foi suspensa.

Na última segunda-feira, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, em audiência entre a concessionária e a Prefeitura do Rio, sugeriu que a Lamsa cobrasse a nova tarifa por pelo menos 90 dias.