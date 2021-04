Henry Borel e o pai reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:35 | Atualizado 09/04/2021 09:45

Rio - O pai do menino Henry, morto em casa no dia 8 de março, disse que o último pedido feito pelo seu filho, ao chegar no condomínio em que ele morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, foi: “deixa eu ficar mais com você”. As informações foram reveladas pela TV Globo em entrevista.

O engenheiro Leniel Henry contou como foram os últimos momentos com o filho antes de entregá-lo para os cuidados da mãe.

Publicidade

"Quando eu fui entregar para ela, a Monique veio, eu falei 'vai com a mamãe', e ele: 'não papai, não quero ir. Me dá mais um dia. Deixa eu ficar mais um dia com você'. Eu falei vai com a mamãe, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E ela falou: 'filho, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol, natação'. E ele disse 'não, mamãe, eu não gosto'", relatou Leniel, sobre os detalhes do seu último encontro com o filho.

Leniel lembrou detalhes do dia 8 de março, quando levou a criança para o prédio onde a mãe e o padrasto viviam. Henry demonstrava muito nervosismo e chegou a vomitar, segundo o pai.

Publicidade

"Quando entreguei meu filho, fui chegando perto, ele ficou muito nervoso. Quando ele viu que estava chegando perto do condomínio, foi ficando mais nervoso ainda, tanto que ele me agarrou e falou: 'Não quero ir'. Ficou muito nervoso, começou a fazer náusea, tanto que quando chegou tive que abrir e ele vomitou na saída do carro", lembrou.

Segundo a polícia, o responsável pela morte foi o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, e a mãe teria sido omissa diante do caso. Casal foi preso nesta quinta-feira (8).

Publicidade

Leniel lembrou que o filho relatou ter sido machucado pelo padrasto. A ex-mulher negou a possibilidade e disse que ‘mataria’ caso a agressão acontecesse. “Esquece, isso não aconteceu, eu mataria se eu descobrisse que o Jairinho faz… que ele machuca o nosso filho”.

Em seguida, ele questionou: “Como é que pode uma mulher que fala que mata por causa do filho estar do lado de alguém que matou o dela?”

Publicidade

Para o pai, Monique é responsável por não ter evitado a morte de Henry. Ele ainda disse que não acreditava na possibilidade de ela encobrir as agressões.

“Eu não acreditava que a Monique como mãe poderia estar encobrindo algo nesse sentido, ou que tivesse esse tipo de participação. Porque mãe é mãe. Eu não acreditava que uma mãe poderia estar encobrindo algo de tamanha monstruosidade. Os dias se passaram, ouvimos depoimentos, casos de ex-mulheres de Jairinho. Então, a gente já sabia mais ou menos quem era o Jairinho. Mas o papel da Monique na sequência de fatos e na omissão de proteção como mãe. Acho que eu duvidava que ela podia realmente ter encobertado”, comentou Leniel.

Publicidade

Leniel comentou durante a entrevista que achava Monique uma boa mãe, durante os quatro anos de vida de Henry. Mas as coisas mudaram após ela começar a namorar com o vereador Dr. Jairinho.

"A partir do momento quando ela foi morar com Jairinho, parece que ela quis apagar o filho da memória. Ou de alguma forma que aquilo estava impedindo ela de viver uma nova vida. Então, assim, não sei o que posso pensar de Monique", disse Leniel.

Publicidade

O pai de Henry disse ter demorado a acreditar que Monique pudesse ser conivente com as agressões, como concluiu a investigação. Ele aponta que motivações financeiras e ganância podem estar por trás das atitudes da ex-mulher.

"Isso pra mim me parece demoníaco, assustador. Como é que uma mãe que cuidou bem do filho durante quatro anos, a partir do momento que se junta com uma pessoa que mal conhece, poucos meses, e pretere uma pessoa ao filho? É muito estranho. Eu não consigo explicar o que pode ter sido isso. Será que é a ganância, a luxúria, um novo cargo público".