Mais de 840 pessoas aguardam por um leito de UTI e de enfermaria no Rio Foto: Divulgação / Alex Ribeiro

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 10:46 | Atualizado 11/04/2021 10:54

Rio - A fila de espera por leitos de UTI teve ligeira melhora neste sábado. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) através do painel de monitoramento da covid-19, 588 pacientes aguardavam uma vaga no leito especializado até início da noite. O número não ficava abaixo de 600 desde o último dia 25 de março.



Apesar da melhora no número de pacientes aguardando por vaga, a taxa de ocupação de leitos de UTI ainda é alta 89,4%. Segundo o painel, o tempo de espera entre a solicitação e a efetiva internação dos pacientes que precisam do leito é de 11 horas.



No caso das internações em enfermaria, a fila também apresentou queda no geral do estado. São 147 pessoas aguardando por uma vaga. O número é o menor desde o dia 22 de março, quando 150 pessoas estavam na fila. O tempo de espera para a acomodação de é de 1,5 hora.

Na capital, a fila geral divulgada na manhã deste domingo é de 85 pessoas. Já a taxa de ocupação dos leitos aparece com 74% da capacidade utilizada.