Rio de Janeiro 11/04/2021 - O primeiro fim de semana de flexibilização no Rio tem praias movimentadas. Na foto, banhistas na praia Vermelha na Urca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 21:19

Rio - O outono está começando a dar as caras no Rio de Janeiro. A previsão do tempo para esta semana é de temperaturas mais amenas ao longo do dia e de pancadas de chuva no fim da tarde. A máxima prevista é de 35ºC e a mínima, de 17ºC.

Nesta segunda-feira, de acordo com o Clima Tempo, o dia amanhecerá com sol e terá um aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva forte estão previstas para o fim do dia. A máxima prevista é de 36ºC e a mínima, de 20ºC. Já na terça-feira, a previsão é de uma mudança brusca de temperatura. O dia será chuvoso, com máxima de 27ºC e mínima, de 20ºC.

Publicidade

Na quarta-feira o dia será menos chuvoso, com máxima de 37ºC e mínima de 19ºC. O dia amanhecerá com sol entre as nuvens, com chuva a qualquer hora. A quinta-feira terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no fim da tarde. A máxima prevista é de 28ºC e a mínima, de 18ºC. A sexta-feira não tem previsão de chuva. A máxima deve ser de 29ºC e a mínima, de 17ºC.