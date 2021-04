PMs da UPP Jacarezinho ajudam a salvar a vida de um bebê recém nascido Reprodução

Publicado 12/04/2021

Rio - Um bebê recém-nascido foi salvo por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na noite do último sábado (10). A pequena Sofia, segundo a própria mãe, estava engasgada com o leite materno.

Uma equipe da UPP Jacarezinho estava na Rua Lino Teixeira, no bairro Jacaré, Zona Norte do Rio, e percebeu o desespero de uma família que estava dentro de um carro. A menina estava desacordada e sem respirar.

Antes de encaminhar a família para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Engenho Novo, os PMs realizaram procedimentos de primeiros socorros e conseguiram fazer com que a criança conseguisse respirar.

A pequena Sofia deu entrada, logo depois, na UPA e recebeu alta.