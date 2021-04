Polícia prende homem suspeito de fazer parte de grupo de roubo de cargas Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 12/04/2021 20:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira, um suspeito de atuar como ladrão de cargas em Vilar dos Teles e Coelho da Rocha, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Felipe Leite Pereira é investigado por participar de um organização criminosa especializada em roubo de cargas de cigarro.

O suspeito foi encontrado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, Zona Norte. Felipe é suspeito de ter participado de um roubo, em novembro de 2019, de uma carga de cigarros avaliada em R$ 31.706,63. Contra Felipe Leite Pereira foi cumprido um mandado de prisão emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti por roubo duplamente majorado.

Qualquer informação é de grande importância. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), lembrando que todas as informações são sigilosas.