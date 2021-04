Brasil é o país com maior número de jornalistas mortos por Covid-19 Pixabay

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:36 | Atualizado 14/04/2021 19:37

Rio - O deputado estadual delegado Carlos Augusto (PSD) apresentou na última quarta-feira (7) um projeto de lei que autoriza a inclusão de jornalistas na lista dos grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19.



De acordo com dados da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), ao longo do último ano, cerca de 169 profissionais da área morreram em decorrência do novo coronavírus. Os números constam do dossiê “Jornalistas vitimados por COVID-19”, divulgado na terça-feira (6), véspera do Dia do Jornalista.



Segundo o deputado, o projeto tem o objetivo de fazer o Governo do Estado incluir os jornalistas nos grupos prioritários de imunização, levando em consideração que a categoria realiza um trabalho paralelo ao da linha de frente.



"Jornalistas são profissionais que também não pararam suas atividades durante a pandemia. Eles estão atuando diariamente na produção de informações que nos auxiliam no combate da covid-19. Não podemos negligenciar que eles também se colocam em risco para informar a sociedade", destacou ele.