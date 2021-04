Ex-vereador e filho morrem de covid-19 com intervalo de um dia na Região Serrana Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 07:54 | Atualizado 15/04/2021 07:56

Rio - O ex-vereador José Carlos Schuenck, de 78 anos, e o filho, Luis Claudio Schuenck, de 53 anos, morreram vítimas da covid-19 com intervalo de um dia em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. José Carlos morreu na segunda-feira (12) e Luis na terça-feira (13).

José estava internado no Hospital Serrano desde o dia 5 de abril e Luis Cláudio deu entrada no Hospital Municipal Raul Sertã no último domingo (11).

Logo após a morte do idoso, a filha, Karen Schuenck, prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais.

"Só tenho gratidão a Deus por ter escolhido o melhor pra mim! Tive um exemplo de homem honesto, justo, gentil, amável... que se dedicava a sua família, ao Vasco da Gama e também a Nova Friburgo. Tenho certeza que todos perdemos um pouquinho... Te amo! Que seu caminho seja pura luz", escreveu.

Sobre a morte do irmão, José Luis, Karen também lamentou. "Você resolveu ir logo correndo atrás dele. Que você encontre a luz e descanse em paz, meu irmão! Sem entender...Que Deus dê forças pra minha mãe", desabafou.

A irmã de José também prestou uma homenagem. "Hoje o dia amanheceu mais triste, meu querido e amado irmão José Carlos nos deixou. Que Deus em sua infinita misericórdia o receba em sua morada eterna com muita luz e que transforme a dor em lembranças dos momentos convivido com amor e alegria. Vou sentir muita saudade. Querido irmão, segure na mão de Deus e vá....Qualquer dia irmão, a gente se encontra...", escreveu ela.

José Carlos foi vereador no município na década de 70 e também atuou como secretário municipal.