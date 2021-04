Imagens de helicóptero sobrevoando o bairro de São Lucas. Reprodução/Twitter

Publicado 15/04/2021 12:31 | Atualizado 15/04/2021 12:32

Rio - Moradores do bairro Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, relataram nesta manhã de quinta-feira (15) intenso tiroteio e movimentação de helicópteros blindados na região. De acordo com eles, o movimento seria resultado de uma operação da Polícia Civil.

Operação policial na região com sobrevôo do helicóptero blindado. pic.twitter.com/AQSaPAbBWP — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) April 15, 2021

Helicóptero sobrevoando parada de Lucas pic.twitter.com/S3L2c4OvwO — Favela Caiu no Face RJ (@FCNFRJ) April 15, 2021

O aplicativo 'Onde Tem Tiroteio' (OTT), também registrou, às 9h desta quinta-feira, um tiroteio no bairro Parada de Lucas. Em vídeos feitos por quem passava na região de Vigário Geral e Parada de Lucas, diversas viaturas da Polícia Civil são mostradas presentes na região. Alguns internautas chegaram a ironizar por acordarem ao som de tiros e movimentação aérea, outros relataram o medo de sair para trabalhar.

@tinojunior tiroteio em parada de Lucas a essa hora da manhã parecendo 3° guerra mundial.

Com os moradores indo trabalhar.

Depois vão dizer que foi bala perdida se acerta um morador.

Caveirão,helicoptero,bomba#paradadelucas #paeadadelucaspedepaz#paradadelucas — Walace Ribeiro (@WalacePresident) April 15, 2021

nada melhor q acordar com 2 ventiladores e tiro #paradadelucas — gustavo araujo (@gustavoaraujo28) April 15, 2021 fotogaleria

Procurada pelo Dia, a Polícia Civil não confirmou até o momento a suposta operação relatada e não se manifestou sobre o caso.