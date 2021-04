Dr. Jairinho sem imagem no sistema Reprodução

Por Bruna Fantti

Publicado 15/04/2021 13:58 | Atualizado 15/04/2021 14:13

Presos no dia 8 de abril, suspeitos do assassinato de Henry Borel, 4 anos, Jairo Souza e Monique Medeiros ingressaram no sistema prisional como criminosos de 'alta periculosidade'. Além disso, a ficha de cadastro, à qual O DIA teve acesso, não possui a foto deles com uniforme verde padrão e cabelos cortados. O mesmo já ocorreu com presos famosos, como Jorge Picciani, que foi presidente da Alerj, e o empresário Eike Batista. Na ocasião, o fato foi analisado pelo Ministério Público como privilégio.

A reportagem fez contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda um posicionamento.

Henry foi morto na Barra da Tijuca, no apartamento em que residia com a mãe, Monique, e o padrastro, o vereador Jairo Souza, o Jairinho, de acordo com a Polícia Civil. Ele apresentou 23 lesões no corpo, sendo a mais grave no fígado, que provocou hemorragia. O casal, até agora, sustenta acidente doméstico para a morte.

De acordo com um especialista em sistema prisional, que preferiu não ser identificado, o preso é classificado pela direção do presídio com periculosidade baixa, média, alta ou muito alta, de acordo com o crime que cometeu. "Há outros fatores como ser líder de organização criminosa. A maioria dos traficantes já ingressa com classificação alta", disse. Jairo e Monique possuem em suas fichas classificação de alta periculosidade.

Supostas regalias

Desde o início da manhã desta quinta-feira, um promotor do Ministério Público analisa as imagens cedidas pela Seap, da primeira noite de Jairo Souza na prisão. Ele investiga denúncias de privilégio na cadeia ao parlamentar, que já foram negadas pela direção. A reportagem apurou que, até o momento, nas imagens analisadas, não há indicativos de livre trânsito de Jairinho na cadeia.

Mesmo assim, o diretor responsável pelo presídio em que ele está cumprindo a prisão temporária pediu afastamento do cargo.