Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência atuam na comunidade Morro da Providência Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:11

Rio - Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência realizam, desde o começo da tarde desta quinta-feira (15), uma operação no Morro da Providência, Zona Central do Rio. O aplicativo 'Onde Tem Tiroteio' (OTT) registrou, às 14h, que moradores do Santo Cristo ouviram um intenso tiroteio nas proximidades da comunidade.



Nas redes sociais, a presença de blindados e policiais na comunidade foram registrados.

Publicidade

Operação pode ter relação com morte de PM morto na Linha Vermelha

Publicidade

Na madrugada desta quinta-feira (15), o cabo da PM Haron Coelho Ferreira, de 29 anos, foi morto a tiros na Linha Vermelha, na altura do Caju, na Zona Portuária, ao lado de uma cabine blindada que está desativada. O policial estava em uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) baseada próxima a alça de acesso à Ponte Rio-Niterói, quando homens armados com fuzis e pistolas passaram atirando.

A Polícia Civil está apurando a informação, divulgada nas redes sociais, de que o ataque contra a viatura do BPVE ocorreu em retaliação a morte de um traficante Moises Pereira Marreiro de Araújo, conhecido como Moises da Rajada, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Morro da Providência.

O criminoso foi baleado na quarta-feira (14) durante um confronto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência. Segundo testemunhas, o tiroteio ocorreu na localidade conhecida como Portuários. Ele estava armado com uma pistola.

Publicidade

Roger Pereira Moizinho, conhecido como "Macarrão", é um dos líderes da facção criminosa e seria chefe de uma organização criminosa responsável por dezenas de homicídios. No sábado (10), um criminoso apontado como chefe da facção Comando Vermelho foi preso em uma outra operação policial no morro da Providência. Segundo informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), que participou da ação,, conhecido como "Macarrão", é um dos líderes da facção criminosa e seria chefe de uma organização criminosa responsável por dezenas de homicídios.

Em atualização.