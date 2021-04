A capacitação das equipes de militares que atuam nos postos de vacinação ficou a cargo da SMS-Rio, com o apoio de hospitais, clínicas e centros de saúde do município. Reginaldo Pimenta

16/04/2021

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou nesta sexta-feira (16), em parceria com o Exército Brasileiro, por meio do Comando Conjunto do Leste, o ponto de vacinação do Palácio Duque de Caxias, no Centro do Rio, ao lado da Central do Brasil.

O posto funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, com o intuito de facilitar o acesso da população à imunização, conforme calendário de vacinação do Município. A capacitação das equipes de militares que atuam nos postos de vacinação ficou a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio de hospitais, clínicas e centros de saúde do município.

Nesta sexta-feira, a vacina é destinada a homens de 62 anos e profissionais de saúde de 50 ou mais. Esse será o terceiro ponto de vacinação aberto pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Comando Conjunto Leste (CCJ Leste). No dia 9 de abril, na Vila Militar, em Deodoro, foi inaugurado um posto tanto drive-thru quanto para pedestres, que até o momento vacinou mais de 440 pessoas. Já no dia 12 do mesmo mês, foi aberto outro no Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão, para pedestres, com mais de 110 vacinados até o momento.

De acordo com o o Comando Conjunto do Leste (CCJ Leste), desde o início da pandemia, eles vem empreendendo diversas ações de prevenção e controle do coronavírus, como desinfecção de locais públicos, transporte de material e insumos hospitalares, remoção de pacientes em atendimento ao Ministério da Saúde, entre outros, não apenas na sua área de abrangência, como também em diversos Estados brasileiros em parceria com outros Comandos Conjuntos.

O Comando Conjunto do Leste, em breve, por intermédio da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, também promete montar mais postos de vacinação, em diferentes regiões da cidade. O projeto ainda está em fase de definição.