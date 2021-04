Câmera de segurança encontrada no quarto do menino Henry WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:22

Rio - Uma câmera de segurança guardada foi encontrada dentro do quarto de Henry Borel, na casa onde o menino morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho. O equipamento de segurança foi encontrado durante uma perícia complementar no apartamento do casal. Segundo os investigadores, a câmera estava desmontada e guardada dentro de uma caixa.

O pai do menino, o engenheiro Leniel Borel, disse em entrevista ao Jornal Hoje, da Rede Globo, que Monique tinha contado para ele que já tinha instalado uma câmera na casa. Segundo relato do pai, Monique já teria demonstrado intenção de comprar equipamentos para monitorar o que acontecia no apartamento em várias conversas com a babá de Henry, Thayná Ferreira.

A ideia de monitorar o apartamento também fez parte de uma conversa entre Monique e sua cabelereira, depois de uma discussão por telefone com Jairinho, no dia 12 de fevereiro . A cabeleireira contou à polícia que assim que desligou o telefone, Monique perguntou a ela se sabia de uma loja que vendesse câmeras no shopping.

Depoimento da cabeleireira

“Você não vai mandar ela embora, porque se ela for embora, eu vou embora junto, porque ela cuida muito bem do meu filho. Ela não fez fofoca nenhuma, quem me contou foi ele”, disse.

Em seguida, de acordo com o depoimento Jairinho teria dito que Henry atrapalhava a vida de Monique e ela prossegue:

“Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada!”, disse Monique. “Quebra! Pode quebrar tudo mesmo! Você já está acostumado a fazer isso!”, encerrou.