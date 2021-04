Detran Divulgação/Sebastião Gomes

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:56

Rio - Com o objetivo de reduzir a demanda represada por conta da pandemia do coronavírus, e dar mais opções de horários aos usuários, o Detran iniciará, nesta segunda-feira (19), o atendimento noturno em 12 postos de vistoria do estado.

Cinco postos na capital e sete da Região Metropolitana e do interior do Rio terão o horário de atendimento ampliado, passando a atender o usuário até as 21h. São eles: Largo do Machado, Barra, Cocotá, Ceasa, Campo Grande, Niterói, Belford Roxo, Magé, Nova Friburgo, Araruama, São Pedro da Aldeia e Campos dos Goytacazes.

Publicidade

Em visita ao posto do Largo do Machado, na última sexta-feira (16), o presidente do Detran, Adolfo Konder, acompanhou de perto os primeiros agendamentos noturnos, que serviram de teste para verificar a necessidade de ajustes pontuais.

"Com todas as medidas de segurança, estamos estendendo o horário de atendimento em 12 unidades de vistoria. Com a ampliação, será possível oferecer mais de mil vagas extras por dia, reduzindo significativamente a demanda reprimida em função da pandemia. Além disso, o usuário terá a possibilidade de agendar o serviço em um horário alternativo. É nosso dever criar mecanismos para atender melhor o usuário", disse Konder.

Publicidade

O motofretista Alciney dos Santos, que realizou o serviço de transferência de propriedade, elogiou a ampliação do horário de atendimento.

"Agendei o serviço na quarta-feira e já estou com o veículo em meu nome. A medida é excelente pra quem trabalha durante o dia. Facilita muito a vida da gente", afirmou.