Postagem feita pelo @Konteiner no Twitter neste domingo (18). Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:29 | Atualizado 19/04/2021 16:27

Rio - Uma casa de show conhecida como Konteiner, localizada no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio, foi palco de uma festa fechada com grande concentração de pessoas, que não utilizavam máscaras, não respeitavam o distanciamento social ou qualquer outra media de proteção contra a covid-19.

Uma conta do Twitter postou um vídeo do lado de dentro da casa de show, mostrando o nome do local. Nas imagens é possível ver a casa lotada de pessoas sem máscara e música alta ao vivo.

Publicidade

FLAGRANTE



Estamos alertando sobre o quanto a situação da pandemia pode agravar no Rio de Janeiro.



Esse é o registro do final de https://t.co/YfOTotocfu casa noturna "Konteiner" que fica na capital.



Veja @eduardopaes, o "konteiner da covid" pic.twitter.com/U3dcGfG07G — Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) (@contagemcorona1) April 19, 2021

No Instagram da casa de show (@konteiner_oficial), há diversos anúncios de festas e rodas de samba que aconteceram recentemente no local. No entanto, é no Twitter que maior parte das divulgações de festa acontecem. O último post sobre evento foi divulgado recentemente — uma festa que aconteceu na noite deste domingo (18), começando às 18h.

Publicidade

Procurada, os responsáveis pelo Konteiner não se manifestaram. O DIA também procurou a Polícia Militar para esclarecer o caso, mas ainda não obteve retorno. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) afirmou que a "denúncia será avaliada pela Secretaria de Ordem Pública e servirá de base para planejamento de ação de ordenamento e combate à aglomeração na região".