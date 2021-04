O Parque Natural Municipal da Freguesia, no Anil, é uma das áreas verdes urbanas da cidade Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 22/04/2021 00:00

As áreas verdes urbanas oferecem grandes benefícios à saúde física e mental, auxiliando imensamente na promoção da qualidade de vida da população. Um estudo publicado em 2019 na revista 'Health & Place' revelou que adolescentes que frequentam áreas verdes, como parques e praças, estão 36% menos propensos a apresentar problemas de saúde mental. A equipe da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu ainda que esses benefícios se estendem para idosos acima de 65 anos.

A Cidade do Rio conta com 14 Parques Naturais Municipais. A Secretaria de Meio Ambiente alerta para o uso responsável dos espaços, uma vez que não estão permitidas atividades que gerem aglomerações ou desrespeitem as medidas de proteção à vida, amplamente divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Existem regras de ouro para garantir a segurança na visita aos parques, que funcionam de terça-feira a domingo, de 6h às 17h: Lavagem das mãos com água e sabonete líquido, preferencialmente, ou sanitização com álcool 70%; uso da máscara facial em qualquer ambiente de uso coletivo ou compartilhado; distanciamento social de dois metros ou, onde não forem viáveis os dois metros, distanciamento de um metro com mitigação de risco; será permitido fazer piqueniques com grupo de no máximo seis pessoas que morem no mesmo domicílio, respeitando o distanciamento de dois metros entre cada grupo; e controle de acesso a espaços fechados, como centros de visitação, com aferição de temperatura.

Os locais abertos para visitação na cidade são: parques naturais municipais da Prainha, de Marapendi, Chico Mendes e de Grumari (todos no Recreio dos Bandeirantes); Parque Natural Municipal do Mendanha (Bangu); Parque Natural Municipal da Freguesia (Anil); Parque Natural Municipal Bosque da Barra (Barra da Tijuca); Parque Nacional Municipal Darke de Mattos (Paquetá); Parque Estadual da Chacrinha (Copacabana); Parque Estadual do Grajaú; Parque Natural Municipal da Cidade (Gávea); Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos (Leblon); e parques naturais municipais da Catacumba e José Guilherme Merquior (ambos na Lagoa).