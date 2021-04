Rio de Janeiro 21/04/2021 - A nova fase do ensino presencial na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira, com mais 301 escolas e novos anos letivos - 3º ano, 4º ano, 5º ano e 6º Ano Carioca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford

Por Jorge Costa*

Rio - O movimento de alunos foi tímido no primeiro dia da nova fase de volta às aulas presenciais na rede municipal do Rio, na manhã desta quarta (21). O secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, visitou a escola municipal José Linhares, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, para acompanhar o retorno dos estudantes e afirmou que a nova etapa está sendo feita conforme todos os protocolos de segurança, garantindo a proteção das crianças e profissionais da educação. A partir desta quarta serão reabertas 301 unidades. Na quinta, mais 63 (confira no fim da matéria a lista de escolas que reabrem na quinta-feira).

A nova fase das voltas às aulas presenciais contempla alunos do 3° até o 6° ano a partir desta quarta-feira (21). A expectativa é que 33 mil alunos voltem às escolas do município neste primeiro dia, mas o retorno ficará disponível para até 288 mil estudantes, caso todos decidam aderir. No total, 783 unidades da rede municipal retornarão às aulas na capital. De acordo com o secretário Renan Ferreirinha, o retorno é optativo e as famílias terão liberdade para escolher se preferem continuar com o ensino remoto ou presencial.

"O retorno é facultativo às famílias, estamos fazendo o ensino remoto com muita aderência, existem três modalidades a distância disponíveis: pela TV, com 10 horas de programação; temos o aplicativo Rioeduca em Casa, que não gasta dados dos estudantes e o material escolar impresso", disse.

Para Lindaura Oliveira, mãe do pequeno Bernardo, de seis anos, o retorno presencial será uma opção melhor para o aprendizado de seu filho. "Na escola é melhor para ele porque em casa é diferente, ele acha que sabe mais e não me deixa ensinar. Com a professora ele vai prestar atenção e vai gostar mais de estudar", comentou.



A coordenadora da escola municipal José Linhares, Simone Doria, afirmou que a escola está seguindo todos os protocolos de segurança e afirmou estar otimista com o retorno. "Quem trabalha com educação tem que ter a positividade. Sabemos que a covid-19 é uma incógnita, mas estou feliz. Os pais têm vindo à escola e aqui até o momento ninguém foi contaminado", disse.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe) divulgou na última segunda-feira (19) um relatório com denúncias sobre a situação de 62 escolas. Algumas delas estavam com problemas nas estruturas físicas, enquanto outras tiveram o registro de casos suspeitos de covid-19 em profissionais da educação. A entidade defende que as aulas sejam mantidas apenas de forma remota.



Perguntado pelo DIA sobre o relatório, Ferreirinha disse que mantém um diálogo construtivo com diferentes grupos e que a decisão de retorno foi feita a partir de critérios científicos. O secretário reforçou que em casos de problemas nas unidades, denúncias podem ser feitas para a SME pelo número 1746.



"Desde o começo da nossa gestão temos um diálogo com diferentes grupos, conselhos, e temos inúmeras convergências e divergências. Reforço que o protocolo sanitário tem respaldo e dá total segurança ao retorno presencial. Se tivermos que fechar as escolas faremos isso, mas temos uma prioridade, a educação deve ser a última fechada e a primeira a ser aberta", concluiu.

Abrem nesta quinta-feira, dia 22:

CIEP 1º DE MAIO

CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO

CIEP DR. NELSON HUNGRIA

CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

CIEP MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS

CIEP OSWALD DE ANDRADE

CIEP ROBERTO MORENA

CIEP RUBENS GOMES

CIEP ZUMBI DOS PALMARES

CM AMANHECER DE LUZ

CM CHAVE DO TAMANHO

CM EDNA LOTTE

CM ESTRELA DALVA

CM JARDIM DOS VIEIRAS

CM OS SABIDINHOS

CM SANTA TEREZINHA

CM SEMPRE VIDA PARQUE DE SANTA CRUZ

CM VOVÓ BENTA

CM YARA AMARAL

CM ZACARIAS - O TRAPALHÃO

EDI ALCEBÍADES FRANCISCO ROSA

EDI ALFREDO FERNANDO VAZ GUIMARÃES JÚNIOR

EDI AMARELINHO

EDI CESARINHO

EDI ELIZABETH PAPERA

EDI FROTA PESSOA

EDI GEÓGRAFO AZIZ AB' SABER

EDI GOUVEIAS

EDI GUANDU (1019816)

EDI JOSÉ DE SOUZA RAMOS

EDI LARISSA DOS SANTOS ATANAZIO

EDI MARCOS FLAMÍNIO PORTUGAL PINTO

EDI MARIA EUGENIA CANELHAS

EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO RICARDO COSTA DE OLIVEIRA

EDI NEUSA MARIA GOULART BRIZOLA

EDI PROFESSOR RUBEM GONÇALVES

EDI PROFESSORA ANNA MARIA JESUS CONCEICAO

EDI PROFESSORA DANIELE SIMÕES DE SOUZA LOPES

EDI PROFESSORA GRACÍLIA ROSA DE BELÉM MAYOR

EDI PROFESSORA KRISTINA ROMOLO KIFFER

EDI PROFESSORA LILIA CHAVES DA COSTA

EDI PROFESSORA LUZIA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO

EDI PROFESSORA MARIA LUIZA JOBIM DE QUEIROZ

EDI PROFESSORA ROSEANE VASCONCELOS

EDI PROFESSORA ROSELE NICOLAU JORGE COUTINHO

EDI RENÉE BISCAIA RAPOSO

EDI SÃO FERNANDO

EDI THAMIRIS DE ANDRADE DA SILVA SANTOS

EM ÁLVARO MOREIRA

EM BELMIRO MEDEIROS

EM EUCLIDES DA CUNHA

EM EUCLIDES ROXO

EM FELIPE CAMARÃO

EM GENERAL GOMES CARNEIRO

EM JAPÃO

EM MARIO PIRAGIBE

EM NELSON ROMERO

EM NESTOR VICTOR

EM PROFESSOR ÁLVARO ESPINHEIRA

EM PROFESSOR JOÃO GUALBERTO JORGE DO AMARAL

EM PROFESSORA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES

EM ROTARY CLUB

EM VERA LUCIA CHAVES DA COSTA

