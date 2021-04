Rodoviários do Rio vão figurar entre os grupos prioritários para vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quinta-feira, 252 mortes e 3.578 casos confirmados de covid-19 no estado nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados no painel de monitoramento do vírus que já conta com 42.362 vítimas fatais da doença e 716.103 casos confirmados.

Ainda segundo a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 87%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 68,4%.

Rodoviários serão incluídos em grupos prioritários de vacinação

O prefeito Eduardo Paes afirmou que os rodoviários do Rio vão figurar entre os grupos prioritários para vacinação. A novidade deve ser anunciada amanhã na coletiva semanal sobre a covid-19, comandada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O prefeito do Rio permanece em isolamento domiciliar, após ter sido infectado com covid-19.

A categoria vem pressionando para receber a imunização. O presidente do sindicato de Rodoviários do Rio, Sebastião José, chegou a afirmar no início da semana que caso a imunização da categoria não começasse até o dia 1° de maio, a capital poderia viver "um lockdown de advertência no transporte urbano".

O presidente do sindicato disse que Paes o informou que será anunciada amanhã (23) a data para o início da imunização dos profissionais.

"Parece que a falta de bom senso deu lugar à razão. A insistência da prefeirura em não vacinar os profissionais estava colocando em risco toda uma categoria. Desde janeiro que estamos solicitando a aplicação da vacina, mas não éramos atendidos, o que infelizmente, desde o início da pandemia", disse Sebastião José.

Segundo o presidente do sindicato, desde o início da pandemia já foram registrados 196 casos e 56 mortes de profissionais da categoria. Sebastião afirmou ainda que disponibilizou dois endereços para a realização da vacinação para a prefeitura: um em Campo Grande, na Rua Jaguarauna, 283 e o do Centro Social do sindicato, na Estrada Otaviano, 404 em Rocha Miranda.