Fiéis comparecem à Igreja de São Jorge, na Rua da Alfândega, no Centro do Rio Reginaldo Pimenta

Por Bernardo Costa

Publicado 23/04/2021 15:21 | Atualizado 23/04/2021 16:42

Rio - Mesmo com as igrejas fechadas devido à pandemia, os devotos compareceram para prestar homenagens a São Jorge nesta sexta-feira, o dia do Santo Guerreiro. Na igreja do Centro do Rio, na Rua da Alfândega, o público formava fila para chegar até a entrada do espaço onde as missas são celebradas, e orar em direção ao altar. Pelo segundo ano consecutivo, os cultos foram suspensos para evitar a disseminação da covid-19.

Ao lado, os devotos acendiam velas para o santo, agradeciam e pediam graças.



"Tudo que consegui foi São Jorge que me deu. Desde os 12 anos compareço à igreja todo ano. Ela estando aberta ou fechada eu estou aqui, com muita fé e muita honra", disse a dona de casa Maria Gonçalves, que completou 56 anos nesta sexta-feira:



"Nó só meu aniversário é no Dia de São Jorge. Meu casamento também foi nessa data, assim como o dia em que fiquei viúva. Isso quer dizer alguma coisa. Ele está muito presente em minha vida e eu só tenho a agradecer por isso. É uma honra para mim".

Dona Terezinha Costa, de 69 anos, pediu proteção para o povo enquanto durar a pandemia da covid-19.



"Peço para ele ajudar as pessoas que estão com suas empresas fechadas, que voltem a trabalhar. Aos que estão desempregados, que voltem a trabalhar. Que São Jorge dê alimentação a quem está passando fome nesta pandemia. Peço a São Jorge que abra as portas para todos que estão necessitando neste momento. E ele vai conseguir. Ele é guerreiro", disse Terezinha Costa.

No outra entrada da igreja, os fiéis amarravam fitas e rosas vermelhas nas grades no portão. Após prestar homenagem a São Jorge e fazer uma oração, a técnica de radiologia Simone Alves, de 56 anos, pediu saúde e proteção para todos que estão em dificuldade:



"Tenho muita em fé em São Jorge. Espero que nessa pandemia ele traga saúde e proteção a todos nós, que leve embora todas as coisas negativas. Que assim seja".



A igreja segue de portas abertas até às 17h: sem a realização de missas, mas com espaços abertos na área externa para orações e homenagens, com limitação de público na entrada.